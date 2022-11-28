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23:28, 28 ноября 2022Мир

Пентагон заявил о важности продолжения диалога с Россией по безопасности

Пентагон сообщил о важности сохранения каналов для обсуждения с РФ вопросов безопасности

Фото: Reuters

Представитель Министерства обороны США, оценивая проведение в октябре телефонных переговоров между шефом Пентагона Ллойдом Остином и его российским коллегой Сергеем Шойгу, а также председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли и главой Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, рассказал, что продолжение диалога по вопросам безопасности между странами очень важно, сообщает ТАСС.

«США сохраняют несколько каналов для обсуждения с Россией критически важных вопросов безопасности во время непредвиденных или чрезвычайных обстоятельств в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации», — заявил представитель американского оборонного ведомства.

По его словам, факты проведения таких диалогов сильно обнадеживают, а продолжение контактов является крайне важным.

Ранее стало известно, что Россия и США лишь один раз провели переговоры по линии связи, созданной военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций на фоне Украины.

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Марина Совина
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