В Израиле арестовали военных за теракт в доме палестинцев

В Израиле арестовали военнослужащих, которые бросили взрывпакет в дом палестинцев

Израильские власти арестовали троих военнослужащих, которые бросили взрывпакет в дом палестинцев в Вифлееме в отместку за похищение студента-друза Тирана Ферро, произошедшее 22 ноября. О пострадавших в ходе теракта не сообщается. Об этом пишет газета Haarets.

Трое военных решили отомстить за похищение Ферро, который ранее был похищен из больницы и убит палестинскими боевиками после ДТП в Дженине. 23 ноября была достигнута договоренность о возвращении тела. Его передали в машину скорой помощи Красного Полумесяца, которая двинулась в сторону Израиля, но во время поездки вооруженные люди захватили машину и похитили тело во второй раз.

24 ноября тело Ферро было возвращено в Израиль. По данным ЦАХАЛа, тело было передано «после усилий сил безопасности в координации с Палестинской администрацией».

Ранее стало известно, что пост министра национальной безопасности Израиля займет ультраправый депутат парламента, сионист и противник примирения с Палестиной Итамар Бен-Гвир. Основными пунктами его программы является введение смертного приговора палестинцам, осужденным за нападения на граждан Израиля, депортацию нелояльных Израилю арабов, также правовой иммунитет для солдат, которые во время несения службы могут убить палестинских нарушителей границы.

