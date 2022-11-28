Опубликован прогноз по рынку жилья на популярном курорте

Realiste: жилье в Дубае подорожает в районах Business Bay и Sobha Hartland

В ближайшие три года жилье в перегретых районах Дубая подорожает незначительно, а в недооцененных локациях — примерно на 25 процентов в год. Соответствующий прогноз по рынку недвижимости на популярном курорте дали специалисты компании Realiste, опираясь на данные искусственного интеллекта, его публикует РБК.

По словам экспертов, к недооцененным локациям, где жилье будет дорожать со скоростью около 25 процентов в год, относятся районы Business Bay, Sobha Hartland, Jumeirah Village Circle и Nad Al Sheba First. Они добавили, что в этих местах основная ставка сделана не на близость к морю, а на зелень, автономность, безопасность территорий.

«Из-за меньшего количества жилых зданий и объектов важной социальной инфраструктуры — школ, детских садов и прочее — жилье здесь дешевле, чем в более развитых районах. Но в будущем, по мере развития экономики и рынков, этот ценовой разрыв сократится, и жилье значительно подорожает», — отметили аналитики Realiste.

По мнению специалистов, среди переоцененных локаций в Palm Jumeirah жилье будет дорожать примерно на шесть процентов в год, в Jumeirah Bay — на четыре-пять процента, а в Bluewaters Island и Dubai Hills — на три процента в каждом из районов. В среднем по Дубаю стоимость жилья будет увеличиваться на 8-10 процентов в год, и к 2025 году средняя цена квартиры достигнет около 500 тысяч долларов (30,3 миллиона рублей).

Эксперты объяснили, что на данный момент стоимость недвижимости в Дубае достигла многолетнего максимума и, к тому же, она продолжит дорожать из-за таких факторов, как сосредоточение в городе большого количества капитала, богатых людей и высококвалифицированных специалистов, цены на нефть, отсутствие закредитованности девелоперов, а также общий потенциал роста цен — после продажи объекта площадью 100 «квадратов» в Москве удастся приобрести лот в 120-130 квадратных метров в районе Dubai Marina.

В ноябре аналитики компании Skolkovo Realty пришли к выводу, что москвичи начали скупать жилье в Дубае. По их данным, спрос на приобретение недвижимости в Дубае со стороны жителей столицы в октябре 2022 года увеличился на 5,24 процента относительно сентября.