Четверть россиян стали больше экономить на еде

ВЦИОМ: 24 процента россиян начали больше экономить на еде с марта

Почти четверть россиян (24 процента) заявили, что начали больше экономить на еде с марта этого года, об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Среди таких людей больше всего молодежи: 26 процентов опрошенных — в возрасте от 18 до 24 лет. Еще 22 процента — от 35 до 44 лет. На еде стали больше экономить преимущественно те, кто характеризует свое материальное положение как плохое (69 процентов).

Около 11 процентов скорее согласны с тезисом, что начали экономить на еде, еще 51 процент не согласен или скорее не согласен с ним. Также 32 процента согласны или скорее согласны с тем, что стали больше экономить на парикмахерских услугах, косметике и салонах красоты.

Ранее сообщалось, что спад покупательной активности вынудил торговые сети и поставщиков активнее привлекать трафик. Недополученные доходы от продажи товаров со скидками составили 86 миллиардов рублей по итогам сентября. По данным NielsenIQ, товары по сниженным ценам для экономии ищет 41 процент потребителей.