Россиянам раскрыли особенности отдыха в отелях 18+ в Египте

АТОР: стоимость отдыха в отелях 18+ в Египте в декабре стартует от 93 тысяч рублей

Представители туриндустрии раскрыли россиянам оптимальную стоимость размещения в отелях «только для взрослых» в Египте зимой. Об особенности отдыха в гостиницах 18+ на курортах страны рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, компания Fun&Sun предлагает недельный тур с отправлением в начале декабря и размещением в пятизвездочном отеле Albatros Royal Grand Sharm Adult Only в Шарм-эш-Шейхе с питанием по системе «все включено» за 93 тысячи рублей на двоих. Семидневный отдых с вылетом 20 декабря и проживанием в гостинице категории четыре звезды Cook's Club в Хургаде, которая принимает только взрослых, обойдется двоим туристам минимум в 95 тысяч рублей.

У туроператора Pac Group имеются путевки в отель категории пять звезд Baron Palms Resort Sharm El Sheikh в Шарм-эш-Шейхе на семь ночей с отправлением 13 декабря от 129,8 тысячи рублей на двоих. Цена аналогичного тура в пятизвездочный Sunrise Meraki Resort Sharm El Sheikh стартует от 198,1 тысячи рублей.

По информации участников туррынка, в отелях «для взрослых» можно заказать, например, за дополнительную плату романтический ужин или спа-массаж для пары. Также для гостей часто организована анимация, музыка, вечеринки, караоке, ночной клуб или дискотека на территории, площадки для йоги и спорта.

Ранее российская туристка, побывавшая в отеле 18+ в Турции, описала отдых словами «есть можно в любое время дня и ночи». Путешественница призналась, что целенаправленно хотела отдохнуть без детей и насладиться новой инфраструктурой и качественным сервисом.