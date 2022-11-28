Пожар на судне в Охотском море потушен силами экипажа

Пожар на морозильном траулере Sunfish в Охотском море потушен силами экипажа

Пожар на морозильном рыболовном судне Sunfish в Охотском море потушен силами экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дежурного Сахалинского морского спасательного центра.

По информации ведомства, происшествие снято с контроля, угрозы жизни находящимся на борту нет.

«Ни людям, ни судну ничего не угрожает, наблюдается лишь небольшое задымление», — отметили в центре. Экипаж размещен в служебных помещениях, указал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Охотском море произошел пожар на судне Sunfish, на борту находятся 104 человека. На траулере загорелась одна из кают, огонь перекинулся на камбуз. К Sunfish подоспело находившееся неподалеку судно «Бутовск» для помощи в ликвидации возгорания. При этом в районе местонахождения корабля штормовая погода, сообщалось о высоте волн в пять метров.

