В Охотском море загорелось судно с сотней людей на борту

В Охотском море загорелся морозильный траулер, на борту находятся 104 человека

В Охотском море произошел пожар на судне Sunfish, на борту находятся 104 человека, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Росморречфлота.

Уточняется, что сообщение о пожаре на судне поступило еще в 8:00 по московскому времени. На морозильном траулере загорелась одна из кают, огонь перекинулся на камбуз. К Sunfish подоспело находившееся неподалеку судно «Бутовск» для помощи в ликвидации возгорания. При этом в районе местонахождения корабля штормовая погода, сообщается о высоте волн в пять метров.

Экипаж судна задействовали в тушении. По имеющимся данным, им удалось справиться с открытым огнем, но ликвидация пожара продолжается. Капитан Sunfish запросил противогазы и средства пожаротушения. О пострадавших не сообщается.

По данным Российского регистра морского судоходства, судно Sunfish приписано к сахалинскому порту Невельск, построено в 1992 году.

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