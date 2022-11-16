У берегов Бали загорелся туристический лайнер Mutiara Timur I

У берегов Бали в Индонезии в среду, 16 ноября, загорелся туристический лайнер Mutiara Timur I. Подробности произошедшего публикует местное издание ANTARA.

По информации агенства, пожар начался во время прохождения судном Балийского пролива. В настоящее время от лайнера, следующего в один из портов острова, поднимается густой черный дым.

Начальник службы безопасности местного порта Танджунгванги Видодо подтвердил факт инцидента. «На лайнере Mutiara Timur I действительно произошел пожар», — заявил он, уточнив, что к спасению пассажиров и экипажа подключились военно-воздушные силы республики. О пострадавших в результате происшествия пока не известно. В настоящее время идет эвакуация пассажиров.

Ранее в ноябре посетившая Бали отечественная туристка Марина Ершова рассказала об истинном отношении местных жителей к россиянам. По словам блогерши, индонезийцы часто пытаются нажиться на российских туристах и проявляют дружелюбие, только когда к ним подходят с деньгами.