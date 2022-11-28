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22:45, 28 ноября 2022Мир

Молдавия экстренно закупила электроэнергию из-за дефицита

Вице-премьер Молдавии Спыну сообщил об экстренной закупке 74% объема электроэнергии

Фото: Pixabay

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала Pro TV сообщил, что страна была вынуждена экстренно закупить электроэнергию в объеме 74 процентов от потребности государства, поскольку столкнулась с дефицитом ресурса.

«Energocom закупал электроэнергию на румынской бирже каждый день, однако сегодня резко выросла стоимость цен на европейском рынке, Energocom не смог закупить электроэнергию на весь день. Moldelectrica договорилась об аварийной закупке электроэнергии», — заявил он.

Спыну уточнил, что дефицит ресурса на 29 ноября составит около 74 процентов. Также он подчеркнул, что в настоящее время сложно назвать цену экстренно закупленной электроэнергии, уточнив, что она окажется выше среднестатистической.

Ранее власти ЛНР предоставили попавшие к ним в распоряжение документы, основанные на аналитических материалах украинской Национальной энергетической компании «Укрэнерго», согласно которым ситуация в энергетической сфере в ряде регионов страны оценивается как «близкая к катастрофической».

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Марина Совина
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