Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:29, 28 ноября 2022Бывший СССР

На Украине назвали близкой к катастрофической ситуацию с энергетикой

«Укрэнерго» назвало близкой к катастрофической ситуацию в энергетике в ряде регионов

Фото: Reuters

Власти ЛНР предоставили попавшие к ним в распоряжение документы, основанные на аналитических материалах украинской Национальной энергетической компании «Укрэнерго», согласно которым ситуация в энергетической сфере в ряде регионов страны оценивается как «близкая к катастрофической», сообщает РИА Новости.

«В адрес Министерства обороны Украины поступили аналитические материалы из НЭК "Укрэнерго", согласно которым ситуация вокруг энергетической сферы в отдельных регионах после российских ракетных ударов по объектам энергосистемы близка к катастрофической», — сказано в документе.

Отмечается, что в некоторых регионах энергомощности оказались выведенными из строя более чем на 60 процентов. Также сообщается, что на фоне этого могут вырасти протестные настроения среди мирного населения. Также в документе сказано, что у украинских энергетиков наблюдается дефицит комплектующих для ремонта поврежденных энергообъектов.

Ранее стало известно, что «Энергетическая компания Украины» осуществила импорт электроэнергии из Румынии в пробном режиме. Указывается, что закупка электроэнергии за рубежом должна дополнительно помочь стране стабилизировать энергосистему.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия договорилась с Ираном о поставках автомобилей
Молдавия экстренно закупила электроэнергию из-за дефицита
Гол Кокорина помог «Арису» сыграть вничью в чемпионате Кипра
Евросоюз не договорился об уровне лимита цен на нефть из России
В Китае раскрыли обман США с потолком цен на российскую нефть
США и Россия наладили несколько каналов связи
В ООН рассказали о сложных временах для «ближневосточного квартета»
В Чечне оценили слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
Раскрыты подробности об использовании линии связи России и США
Бывший замгенсека НАТО назвал условие для войны стран Запада с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.