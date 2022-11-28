На Украине назвали близкой к катастрофической ситуацию с энергетикой

«Укрэнерго» назвало близкой к катастрофической ситуацию в энергетике в ряде регионов

Власти ЛНР предоставили попавшие к ним в распоряжение документы, основанные на аналитических материалах украинской Национальной энергетической компании «Укрэнерго», согласно которым ситуация в энергетической сфере в ряде регионов страны оценивается как «близкая к катастрофической», сообщает РИА Новости.

«В адрес Министерства обороны Украины поступили аналитические материалы из НЭК "Укрэнерго", согласно которым ситуация вокруг энергетической сферы в отдельных регионах после российских ракетных ударов по объектам энергосистемы близка к катастрофической», — сказано в документе.

Отмечается, что в некоторых регионах энергомощности оказались выведенными из строя более чем на 60 процентов. Также сообщается, что на фоне этого могут вырасти протестные настроения среди мирного населения. Также в документе сказано, что у украинских энергетиков наблюдается дефицит комплектующих для ремонта поврежденных энергообъектов.

Ранее стало известно, что «Энергетическая компания Украины» осуществила импорт электроэнергии из Румынии в пробном режиме. Указывается, что закупка электроэнергии за рубежом должна дополнительно помочь стране стабилизировать энергосистему.