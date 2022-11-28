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18:32, 28 ноября 2022Экономика

Украина опробовала закупки электроэнергии в Румынии

Украинская энергетическая компания осуществила тестовый импорт электроэнергии из Румынии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

«Энергетическая компания Украины» осуществила импорт электроэнергии из Румынии в пробном режиме. Об этом сообщило предприятие на своем сайте.

«Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ") 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью один мегаватт в течение двух часов», — говорится в публикации.

Указывается, что закупка электроэнергии за рубежом должна дополнительно помочь стране стабилизировать энергосистему. Тестовые поставки нужны, чтобы опробовать техническую возможность импорта из Европы по мере необходимости.

Месяцем ранее аналогичным образом прошел тест импорта из Словакии. По украинской энергетической инфраструктуре с октября наносит удары Россия.

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Платон Щукин
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