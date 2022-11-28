В Кремле ответили на слухи об оставлении Россией Энергодара и ЗАЭС

Пресс-секретарь Путина Песков опроверг сообщения об оставлении Россией Энергодара и ЗАЭС

В Кремле опровергли сообщения, в которых говорится о якобы запланированном Россией оставлении города Энергодар в Запорожской области и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). С опровержением слухов выступил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель президента ответил на такие сообщения советом не искать признаков упомянутых событий там, где их нет.

Так Песков отреагировал на слова главы украинской компании «Энергоатом» Петра Котина, который заявлял, что российские войска готовятся уходить с этой территории.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о сложностях в обеспечении безопасности Запорожской АЭС. Он отметил, что Москва и Киев продолжают продвигаться вперед в рамках переговоров о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС, но из-за ее расположения в зоне боевых действий стороны испытывают сложности.

Российские военные вошли в Энергодар 28 февраля 2022 года. По заявлению Минобороны, охранявшие электростанцию военнослужащие Национальной гвардии Украины покинули ее и скрылись в неизвестном направлении еще до прихода российских войск. Персонал АЭС, в свою очередь, продолжил работу по обслуживанию станции и контролю за радиоактивной обстановкой.

