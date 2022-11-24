В МАГАТЭ заявили о сложностях в обеспечении безопасности Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о сложностях в определении виновника обстрелов Запорожской АЭС

МАГАТЭ испытывает сложности в обеспечении безопасности и определении виновника обстрелов Запорожской АЭС. Об этом заявил глава организации по надзору за объектами ядерной энергетики Рафаэль Гросси в интервью CNN.

«Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает... Наша главная цель — прекратить это, а не играть в обличителей», — заявил он. Гросси отметил, что Москва и Киев продолжают продвигаться вперед в рамках переговоров о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС, но из-за ее расположения в зоне боевых действий стороны испытывают сложности.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ЗАЭС надежно защищена от всех видов артиллерии, но добавил, что защита не является абсолютной.

О новых обстрелах ЗАЭС стало известно в минувшие выходные. 19 ноября Карчаа сообщил о попадании 12 снарядов ВСУ по объектам станции. Еще 15 ударов зафиксировали 20 ноября.