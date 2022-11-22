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14:11, 22 ноября 2022Россия

В «Росэнергоатоме» оценили защищенность Запорожской АЭС от артиллерии ВСУ

В «Росэнергоатоме» заявили, что Запорожская АЭС защищена от всех видов артиллерии

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) надежно защищена от всех видов артиллерии. Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире «Соловьев Live».

«Ядерные реакторы защищены от всех видов артиллерийского поражения. Но это не значит, что защита абсолютна», — сказал он.

Карача добавил, что 19 и 20 ноября удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносились по объектам в непосредственной близости от критически важной инфраструктуры ЗАЭС. Эти обстрелы стали одними из сами тяжелых для электростанции.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС. По его мнению, украинские власти считают допустимым небольшой ядерный инцидент. Лихачев подчеркнул, что авария на электростанции может стать прецедентом, который навсегда изменит ход истории.

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21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает все страны мира использовать свое влияние для прекращения обстрелов ЗАЭС украинской стороной.

О новых обстрелах электростанции стало известно в минувшие выходные. 19 ноября Карчаа сообщил о попадании 12 снарядов ВСУ по объектам ЗАЭС. Еще 15 ударов зафиксировали 20 ноября.

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Константин Лысяков
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