В «Росэнергоатоме» оценили защищенность Запорожской АЭС от артиллерии ВСУ

В «Росэнергоатоме» заявили, что Запорожская АЭС защищена от всех видов артиллерии

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) надежно защищена от всех видов артиллерии. Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире «Соловьев Live».

«Ядерные реакторы защищены от всех видов артиллерийского поражения. Но это не значит, что защита абсолютна», — сказал он.

Карача добавил, что 19 и 20 ноября удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносились по объектам в непосредственной близости от критически важной инфраструктуры ЗАЭС. Эти обстрелы стали одними из сами тяжелых для электростанции.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС. По его мнению, украинские власти считают допустимым небольшой ядерный инцидент. Лихачев подчеркнул, что авария на электростанции может стать прецедентом, который навсегда изменит ход истории.

21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает все страны мира использовать свое влияние для прекращения обстрелов ЗАЭС украинской стороной.

О новых обстрелах электростанции стало известно в минувшие выходные. 19 ноября Карчаа сообщил о попадании 12 снарядов ВСУ по объектам ЗАЭС. Еще 15 ударов зафиксировали 20 ноября.