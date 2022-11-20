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13:40, 20 ноября 2022Россия

Стало известно о 15 ударах ВСУ по объектам Запорожской АЭС

Росэнергоатом сообщил о 15 прилетах снарядов ВСУ по объектам Запорожской АЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Дмитрий Григорьев / Аргументы и Факты / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, к настоящему времени зафиксировано уже более 10 ударов по объектам станции, сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Его слова приводит ТАСС.

«Обстреливали не только вчера, но и сегодня, обстреливают вот прямо сейчас. На данный момент уже порядка 15 прилетов по объектам атомной станции», — уточнил представитель компании.

Карчаа подчеркнул, что любые артиллерийские поражения поставят под угрозу ядерную безопасность.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

19 ноября сообщалось, что объекты ЗАЭС пострадали в результате обстрела со стороны украинских военных.

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Варвара Кошечкина
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