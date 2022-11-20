Кадыров опубликовал видео обстрела Запорожской АЭС военными ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен обстрел Запорожской АЭС со стороны военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик появился в официальном Telegram-канале политика.

По словам политика, видео ему прислал командир ОМОН «Ахмат» управления Росгвардии по Чеченской Республике Анзор Бисаев. «В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе», — написал он.

Кадыров подчеркнул, что в действительности ядерная угроза исходит именно от киевского режима, который отдает подобные приказы.

Ранее Кадыров показал на видео процесс укрепления позиций российских солдат между населенными пунктами Белогоровка и Новодружевск в Луганской народной республике.