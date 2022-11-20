Кадыров опубликовал видео обстрела Запорожской АЭС военными ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен обстрел Запорожской АЭС со стороны военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик появился в официальном Telegram-канале политика.
По словам политика, видео ему прислал командир ОМОН «Ахмат» управления Росгвардии по Чеченской Республике Анзор Бисаев. «В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе», — написал он.
Кадыров подчеркнул, что в действительности ядерная угроза исходит именно от киевского режима, который отдает подобные приказы.
Ранее Кадыров показал на видео процесс укрепления позиций российских солдат между населенными пунктами Белогоровка и Новодружевск в Луганской народной республике.