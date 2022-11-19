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22:03, 19 ноября 2022Россия

Кадыров показал на видео процесс укрепления российских позиций в ЛНР

Глава Чечни Кадыров показал процесс укрепления позиций российских военных в ЛНР

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Видео: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал на видео процесс укрепления позиций российских военных между населенными пунктами Белогоровка и Новодружевск в Луганской народной республике (ЛНР).

Он отметил, что работы ведутся в зоне ответственности заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

«Несмотря на дождливую холодную погоду, он лично контролирует ход работ по возведению инженерно-укрепительных сооружений на местах соприкосновения с врагом», — пояснил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что Алаудинов в ходе инспеции пешком обошел подконтрольную его бойцам территорию, выявил недочеты и дал конкретные указания, в том числе подчеркнул необходимость правильного тылового обеспечения.

Ранее Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлены последствия атаки чеченских бойцов на скрытую позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Марина Совина
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