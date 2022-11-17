Кадыров показал видео с последствиями атаки на скрытую позицию ВСУ

Рамзан Кадыров опубликовал видео с последствиями успешной атаки на скрытую позицию ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлены последствия атаки чеченских бойцов на скрытую позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале.

«Один из результатов сегодняшней успешной атаки чеченских бойцов. Денацифицированы трое, еще один взят в плен», — написал политик.

По его словам, эта позиция ВСУ обнаружилась недавно и не смогла долго продержаться. Также глава республики пообещал позднее «показать других нациков».

«Пока происшедшее на границе Польши [президент Украины Владимир] Зеленский и Запад пытаются каким-нибудь фантастическим образом свалить на Россию и пока СБУшники стучат по клавиатуре, мы тут делом занимаемся», — добавил Кадыров.

Вечером во вторник, 15 ноября, стало известно о падении двух ракет на территории Польши. Сообщалось, что ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства, погибли два человека.

На месте были найдены обломки, предположительно, зенитной ракеты системы ПВО С-300. Следов второй ракеты, о которой изначально сообщали СМИ, обнаружено не было. Польские власти и представители США и НАТО впоследствии заявили, что с большой долей вероятности найденная ракета принадлежала ПВО Украины.