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14:03, 28 ноября 2022Россия

После отключения тепла в российском поселке в 35-градусный мороз возбудили дело

СК возбудил уголовное дело после отключения тепла в Артемовском в минус 35 градусов

Фото: СК РФ по Иркутской области

Следователи возбудили уголовное дело после отключения тепла в иркутском поселке Артемовский в 35-градусный мороз. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России.

Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел в поселке режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Он пояснил, что в минус 35 градусов в Артемовском 13 домов, в которых живут 64 человека, в том числе восемь детей, остались без отопления.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о халатности и оказании небезопасных услуг. Иркутских чиновников и коммунальщиков начали допрашивать. Кроме того, выясняются другие обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что более десяти улиц в Белгороде остались без электричества после аварии на подстанции.

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Анна Щербакова
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