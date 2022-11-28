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18:25, 28 ноября 2022Путешествия

Пассажиры без билетов отказались покидать самолет с криками «мы устали»

Двое пассажиров без билетов отказались покидать рейс Frontier Airlines и попались полиции

Кадр: @sunny.and.golden

Двое пассажиров без билетов в США отказались покидать самолет с криками «мы устали» и попались полиции. Соответствующее видео опубликовано в TikTok, на это обратил внимание британский таблоид The Daily Mail.

По данным издания, пара забежала в самолет авиакомпании Frontier Airlines без проверки багажа и посадочных талонов. Бортпроводники заметили это и попросили пассажиров незамедлительно покинуть воздушное судно. «Ребята, вам нужно выйти, иначе нам придется высадить весь самолет», — заявил один из членов экипажа.

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Однако нелегально зашедшие на борт пассажиры не только отказались выполнять требование сотрудников перевозчика, но и устроили настоящий скандал. «Мы заплатили за наш билет так же, как и все, — сообщил один из нарушителей. — Мы устали, мы летаем уже 20 чертовых часов. Вы не знаете, через что мы прошли».

Поведение пары рассердило остальных пассажиров, поэтому они также настойчиво призывали нарушителей покинуть судно. В итоге бортпроводники вызвали полицейских, и все находившиеся на рейсе люди были вынуждены покинуть самолет. «Из-за этих клоунов наш полет задержали на два часа, — написал автор ролика. — Теперь они в черном списке авиакомпании».

Ранее в ноябре сообщалось, что авиакомпания Qatar Airways выгнала плюс-сайз-модель с рейса из-за слишком большого веса. Пассажирка сообщила, что ей не вернули деньги за неиспользованный билет, стоимость которого была 830 фунтов (свыше 60 тысяч рублей).

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Фариза Бацазова
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