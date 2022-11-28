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21:30, 28 ноября 2022Путешествия

Стюардесса рассказала о самом раздражающем действии пассажиров с телефонами

Австралийская бортпроводница призвала пассажиров не снимать членов экипажа на видео

Фото: Daniel McCullough / Unsplash

Стюардесса призвала пассажиров не снимать бортпроводников на видео и не размещать ролики с критикой в их адрес в интернете. Об этом она рассказала порталу stuff.co.nz.

Федеральный секретарь Ассоциации бортпроводников Австралии Тери О'Тул (Teri O'Toole) назвала это одним из самых раздражающих действий пассажиров. «[При возникновении конфликта] люди мгновенно достают телефоны и начинают снимать стюардесс, а затем отправляют это в сеть вместе с сообщением, что такой-то был груб и неприятен на его рейсе», — добавила она.

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Австралийская бортпроводница подчеркнула, что члены экипажа — самые заметные сотрудники авиакомпаний, поэтому им достается больше остальных и не всегда по делу. «Очень часто именно им высказываются любые жалобы пассажиров на перевозчика. Но это нужно изменить», — пояснила она.

Ранее в августе иностранные бортпроводники перечислили самые раздражающие привычки пассажиров на борту самолета. Больше всего стюардесс раздражает неуважительное поведение со стороны пассажиров. В частности, когда они игнорируют инструкции и не снимают наушники, если их об этом просят.

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Фариза Бацазова
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