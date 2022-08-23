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Перечислены самые раздражающие привычки пассажиров на борту самолета

Reddit: бортпроводников раздражает, когда пассажиры не снимают наушники в самолете

Фото: unsplash

Иностранные бортпроводники перечислили самые раздражающие привычки пассажиров на борту самолета. Своими историями они поделились на форуме Reddit.

Одна из пользовательниц с ником Sheboyganite рассказала, что больше всего стюардесс раздражает неуважительное поведение со стороны пассажиров. В частности, когда они игнорируют инструкции и не снимают наушники, если их об этом просят. «Проявите немного вежливости, снимите наушники и поставьте фильм на паузу, когда бортпроводники начинают обслуживать пассажиров», — добавила она.

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Другой комментатор под ником ConstableBlimeyChips призвал людей перестать использовать бортовую кухню в качестве места для встреч с друзьями или тем более занятий йогой и спортом. По его словам, это личное пространство членов экипажа, отделяющее их от пассажиров. «Бортпроводники тоже не приходят к вам в офис и не начинают делать растяжку в комнате отдыха», — отметил он.

Более того, пользователь напомнил читателям форума, что стюардессы — не официантки, а обученные члены экипажа, основная задача которых заботиться о безопасности пассажиров. «Поэтому, если вы захотите дополнительный напиток или быструю закуску, то можете без стеснения звать стюардессу, но если вы начнете надменно щелкать пальцами или командовать, то вы быстро узнаете, кто такой бортпроводник на самом деле», — написал комментатор.

Ранее в августе стюардессы назвали самые необычные способы борьбы с домогательствами пассажиров. Некоторые бортпроводники советуют попытаться отшутиться, «надеть маску и не реагировать» или продолжать вести себя вежливо и дружелюбно. Другие рекомендуют намекнуть обидчикам, что они не испытывают интереса к людям противоположного пола.

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Фариза Бацазова
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