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Стюардессы назвали необычные способы борьбы с домогательствами пассажиров

Reddit: пожаловавшимся на приставания пассажиров стюардессам посоветовали «надеть маску»
СюжетМасочный режим:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Стюардессы пожаловались на домогательства со стороны пассажиров и спросили совета, как бороться с таким поведением на борту. Об этом они написали в посте на форуме Reddit.

На их вопрос ответили многие коллеги, рассказав, что к ним приставали не только туристы на борту самолета, но также пилоты и другие члены экипажа.

Некоторые бортпроводники назвали необычные способы, к которым прибегают, когда чувствуют повышенное внимание к своей персоне. Так, одни советуют попытаться отшутиться, «надеть маску и не реагировать» или продолжать вести себя вежливо и дружелюбно.

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Другие рекомендуют намекнуть обидчикам, что они не испытывают интереса к людям противоположного пола. Однако некоторые стюардессы признались, что давно работают и никогда не сталкивались с таким поведением.

Ранее в августе стюардесса раскрыла способ бесплатно пересесть в бизнес-класс самолета с помощью одежды. Она посоветовала придерживаться стиля смарт-кэжуал и отказаться от слишком спортивной или откровенной одежды. Например, мужчинам она рекомендовала надевать джинсы и пиджаки, а женщинам — длинные свободные платья.

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Ксения Жарова
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