Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Стюардесса раскрыла способ бесплатно пересесть в бизнес-класс с помощью одежды

Express: стюардесса призвала не надевать шлепанцы для бесплатной пересадки в бизнес-класс

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

Бывшая стюардесса Селина Беддинг раскрыла способ произвести впечатление на бортпроводников и бесплатно пересесть в бизнес-класс самолета. О том, как получить апгрейд с помощью внешнего вида, она рассказала в беседе с Express.

Девушка призвала придерживаться стиля смарт-кэжуал и отказаться от слишком спортивной или откровенной одежды. Например, мужчинам она посоветовала надевать джинсы и пиджаки, а женщинам — длинные свободные платья.

Также собеседница издания подчеркнула, что с наименьшей вероятностью бесплатный апгрейд класса получат пассажиры в шлепанцах и коротких шортах. «Если в бизнес-классе много свободных мест, то туда пересадят путешественников, которые выглядят более нарядно», — рассказала она.

Ранее в августе американская стюардесса объяснила необходимость здороваться с пассажирами при входе в самолет. По ее словам, бортпроводники всегда обращают внимание на людей, которые «выглядят здоровыми, вменяемыми и находятся в хорошей физической форме» — именно к ним члены экипажа обратятся в экстренной ситуации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
«Роскосмос» досрочно завершил выход Артемьева и Матвеева в открытый космос
Искусственный интеллект спрогнозировал снижение цен на жилье в Москве
Усик поделился ожиданиями от нового боя против Джошуа
WhatsApp выпустил приложение для Windows
Сотрудник авиакомпании избил пассажирку и попал на видео
Врач рассказала о передающихся через одежду из секонд-хенда заболеваниях
Расписание игровых релизов Activision Blizzard слили в сеть
Швейцария ввела санкции против Януковича
Стало известно о готовности ООН обеспечить россиян визами на Генассамблею
В Запорожской области оценили состояние АЭС после обстрела
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.