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Стюардесса объяснила необходимость здороваться с пассажирами при входе в самолет

Стюардесса рассказала, что экипаж обращает внимание на пассажиров, выглядящих здоровыми

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Американская стюардесса рассказала видео в TikTok, что бортпроводники, стоящие на входе в самолет, оценивают будущих пассажиров лайнера. На вирусный ролик обратили внимание в Express.

В записи Сьерра Мист (Cierra Mist), у которой больше трех миллионов подписчиков, объяснила необходимость здороваться с пассажирами. По ее словам, члены экипажа ищут людей, которые могли бы им помочь в чрезвычайной ситуации: врачей и медсестер, военных, сотрудников полиции или бывших бортпроводников.

В частности, стюардессы обращают внимание на пассажиров, которые «выглядят здоровыми, вменяемыми, могут понять бортпроводников с полуслова и находятся в хорошей физической форме».

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В публикации также отмечается, что члены экипажа выделяют туристов с физическими недостатками, которым может потребоваться помощь. Мист добавила, что во время полета бортпроводники могут завязать беседу с пассажирами, чтобы получить о них более подробную информацию.

Ранее стюардесса поделилась секретами, как комфортно путешествовать во время «летнего хаоса». В частности, она порекомендовала планировать перелеты с пересадкой, которая продолжается не меньше двух часов, и выбирать ранние вылеты.

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Ксения Жарова
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