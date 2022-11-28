В России подорожали газировка и энергетики

Контур.Маркет: газированные напитки за год подорожали в России на 16%, энергетики на 3%

Газированные напитки в России за девять месяцев 2022 года подорожали на 16 процентов, по сравнению с тем же периодом, а энергетики — всего на 3 процента, говорится в анализе системы сервисов «Контур.Маркет», передает РИА Новости.

Подсчет проход на основании данных чеков на продажу газировки и энергетиков по всей России со 100 тысяч точек продаж.

По словам эксперта компании по кассовому законодательству Оксаны Кобзевой, россияне стали пить меньше газировки — продажи в штуках упали на 11 процентов. Предположительно, это связано с уходом зарубежных брендов, таких как Coca-Cola и Pepsi.

Еще одна немаловажная причина — рост цен, подчеркнула Кобзева. «В 2022 году средняя цена увеличилась на 16 процентов и теперь составляет 75 рублей за штуку», — отметила она. В категории энергетиков ситуация обстоит иначе — продажи в штуках выросли на 12 процентов на фоне незначительного повышения цены на 3 процента — до 230 рублей за единицу товара.

21 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который подразумевает введение акциза на продающиеся в стране сладкие напитки. Новый акциз должен будет касаться безалкогольных напитков с добавлением сахара или подсластителей в объеме более пяти граммов на 100 миллилитров.