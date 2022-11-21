В России введен акциз на сладкие напитки

Президент Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки с 1 июля 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который подразумевает введение акциза на продающиеся в стране сладкие напитки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, выдержки из него приводит РИА Новости.

Новый акциз должен будет касаться безалкогольных напитков с добавлением сахара или подсластителей в объеме более пяти граммов на 100 миллилитров. Также в перечень войдут напитки, изготовленные на спиртосодержащем сырье, с объемной долей этилового спирта не более 1,2 процента. Акциз вводится с 1 июля 2023 года.

Российский Минфин уже заложил в бюджет на 2023-2025 годы доходы от акциза на сладкие напитки. Дополнительные доходы от нового акциза оцениваются в 35 миллиардов рублей ежегодно, деньги пойдут на борьбу с сахарным диабетом.

По оценкам производителей и экспертов, в будущем году газировка может подорожать минимум на 7 процентов без учета инфляции. В целом цены могут взлететь более чем на 20 процентов. Министерство здравоохранения России поддержало идею с акцизом. В ведомстве уточнили, это может помочь снизить чрезмерное потребление россиянами сахара.