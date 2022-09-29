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Минздрав поддержал введение налога на газировку

«Известия»: Минздрав поддержал идею введения акциза на сладкие газированные напитки

Фото: Shutterstock

Министерство здравоохранения России поддержало идею Министерства финансов ввести акциз на сладкие газированные напитки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение ведомства.

Опыт зарубежных стран и научные исследования свидетельствуют об эффективности введения дополнительного налога на сладкие безалкогольные напитки, такие как газировка, пояснили в Минздраве. В ведомстве уточнили, что данные меры могут снизить чрезмерное потребление россиянами сахара, который в больших количествах содержится в подобных напитках. Отмечается, что Минздрав поддерживает инициативы, которые способствуют повышению продолжительности уровня жизни граждан, в том числе те, которые касаются снижения потребления алкогольной продукции и табачных изделий.

О том, что Минфин захотел ввести в России акциз на сладкие напитки, сообщалось в апреле. Министерство планировало обсудить критерии отнесения тех или иных напитков к категории сахаросодержащих, в том числе заслушав представителей рынка.

В сентябре Минфин заложил в бюджет на 2023-2025 годы доходы от акциза на сладкие напитки. Отмечалось, что дополнительные доходы федерального бюджета пойдут на борьбу с сахарным диабетом.

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Варвара Кошечкина
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