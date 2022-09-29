Минздрав поддержал введение налога на газировку

«Известия»: Минздрав поддержал идею введения акциза на сладкие газированные напитки

Министерство здравоохранения России поддержало идею Министерства финансов ввести акциз на сладкие газированные напитки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение ведомства.

Опыт зарубежных стран и научные исследования свидетельствуют об эффективности введения дополнительного налога на сладкие безалкогольные напитки, такие как газировка, пояснили в Минздраве. В ведомстве уточнили, что данные меры могут снизить чрезмерное потребление россиянами сахара, который в больших количествах содержится в подобных напитках. Отмечается, что Минздрав поддерживает инициативы, которые способствуют повышению продолжительности уровня жизни граждан, в том числе те, которые касаются снижения потребления алкогольной продукции и табачных изделий.

О том, что Минфин захотел ввести в России акциз на сладкие напитки, сообщалось в апреле. Министерство планировало обсудить критерии отнесения тех или иных напитков к категории сахаросодержащих, в том числе заслушав представителей рынка.

В сентябре Минфин заложил в бюджет на 2023-2025 годы доходы от акциза на сладкие напитки. Отмечалось, что дополнительные доходы федерального бюджета пойдут на борьбу с сахарным диабетом.