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В России захотели ввести акциз на сладкие напитки

Минфин захотел ввести в России акциз на сахаросодержащие напитки

Фото: Monticello / Shutterstock

Минфин захотел ввести в России акциз на сладкие напитки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства, в котором говорится о подготовке намеченного на 14 апреля соответствующего тематического заседания.

Ожидается, что на нем будут обсуждаться в том числе критерии отнесения тех или иных напитков к категории сахаросодержащих. Минфин собирается заслушать представителей рынка, среди которых компания PepsiCo, ранее объявившая о приостановке своей деятельности в России, и объединение «Союзнапитки».

Нынешняя инициатива Минфина не первая: ранее ведомство неоднократно выступало с аналогичными идеями, последний раз — летом прошлого года. Идея была помечена, как рассматриваемая «на перспективу».

Размер возможного акциза не уточняется, однако опрошенные изданием производители сахаросодержащих напитков выступают против такой меры. Они указывают на угрозу сокращения выпуска, которое может достичь 8-9 процентов в год, а также обернуться ростом конечных цен для потребителей.

По подсчетам участников рынка, только 1,5 процента всего российского сахара употребляется в виде сладких напитков, остальная доля приобретается розничными покупателями в чистом виде. Производители также напомнили о сложной ситуации на российском рынке сахара, сложившейся после введения первых санкций.

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Платон Щукин
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