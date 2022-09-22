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В России собрались ввести акциз на газировку

Минфин заложил в проект бюджета доходы от акциза на сладкие напитки

Фото: Bam Mccarthy / Unsplash

Министерство финансов РФ заложило в бюджет на 2023-2025 годы доходы от акциза на сладкие напитки. О том, что в России собрались ввести акциз на газировку, стало известно РИА Новости из проекта Основных направлений бюджетной и налоговой политики.

«Ожидается поступление дополнительных доходов федерального бюджета, в том числе вследствие введения акциза на сладкие напитки», — говорится в проекте. Там также сообщается, что они пойдут на борьбу с сахарным диабетом.

Также правительство ожидает дополнительных доходов от «повышения собираемости и улучшения администрирования» акциза на табак.

О том, что Минфин захотел ввести в России акциз на сладкие напитки, сообщалось также в апреле. Министерство планировало обсудить критерии отнесения тех или иных напитков к категории сахаросодержащих, в том числе заслушав представителей рынка.

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Антон Похиляк
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