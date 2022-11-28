Германия отказалась сбивать летящие в Польшу ракеты

Депутат Качиньский заявил, что ФРГ не будет сбивать летящие в Польшу российские ракеты

Немецкие военные не будут сбивать российские ракеты, которые якобы могут полететь в сторону Польши, заявил председатель правящей партии страны «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, пишет РИА Новости.

Он прокомментировал предложение разместить немецкие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украине, а не в Польше. Политик напомнил о заявлении главы Минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт, которая сообщила о наличии договоренностей с Варшавой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.

Качиньский объяснил, что в случае «случайных происшествий» немецкие военные отказываются применять ракеты, находящиеся в Польше. «В то же время если это будут российские ракеты, то позиция Германии, которая была до сих пор, не дает оснований ожидать, что они решатся на вмешательство, на то, чтобы стрелять в российские ракеты», — добавил он.

15 ноября две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства. Польское радио ZET со ссылкой на источники сообщило, что в результате погибли два человека. Позже польские власти сообщили, что ракеты, по предварительным данным, принадлежат Украине.