В Госдуме призвали мир сплотиться для изоляции США

Депутат Шеремет призвал цивилизованный мир сплотиться для изоляции Соединенных Штатов

Весь цивилизованный мир должен сплотиться для изоляции Соединенных Штатов. С таким призывом выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

По его мнению, США являются главным источником хаоса. «Везде, куда они вмешиваются, творятся беспорядки и войны. Пора положить конец диктату американской агрессии», — заявил Шеремет.

Депутат допустил, что, если здравомыслящие политики не включатся в решение ситуации, «жизнь на планете будет постоянно находиться под угрозой».

Американское правительство должно ответить за десятки развязанных по всему миру военных конфликтов и эксперименты по созданию биологического оружия, отметил Шеремет. Всем странам следует объединиться и не позволить США реализовать свой план, согласно которому в мире должен остаться один, так называемый золотой миллиард» населения, резюмировал он.

Ранее Шеремет прогнозировал, что США распадутся на отдельные штаты, если власть останется у президента Джо Байдена. По его словам, Байден сделал из Соединенных Штатов страну, которая не пользуется уважением в мире.