В Германии заявили о напряженной ситуации на фоне холодов

Газовый регулятор ФРГ заявил о напряженной погодной ситуации в стране на фоне холодов

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) изменило оценку погодной ситуации в стране со «стабильной» на «напряженную». Об этом говорится в ежегодном обзоре о ситуации с газоснабжением страны на сайте ведомства.

Оценка пересматривается, в случаях если средняя температура, прогнозируемая на следующие семь дней, оказывается на 0-2 градуса Цельсия ниже среднего показателя, который фиксировался в 2018-2021 годах.

Ситуацию с газоснабжением Германии регулятор также назвал напряженной и не исключил, что в дальнейшем она ухудшится. В этой связи потребителей газа призвали экономить топливо.

«Федеральное сетевое агентство подчеркивает важность экономичного потребления газа», — говорится в сообщении. Регулятор отметил что, если цель экономии не менее 20 процентов газа будет достигнута, дефицита топлива зимой можно будет избежать.

Ранее сообщалось, что Италия уже смогла заменить половину поставок российского газа. Страна рассчитывает полностью отказаться от российского топлива через несколько лет.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре отмечала, что Европа в сжатые сроки смогла заместить две трети газа из России. По ее словам, зависимость от этого топлива снижается быстрее, чем планировалось.

