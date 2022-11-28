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16:47, 28 ноября 2022Культура

Кейт Хадсон рассказала о съемке поцелуя с Мэттью Макконахи

Кейт Хадсон рассказала, что сцена поцелуя с Мэттью Макконахи была «неприкольной»

Фото: FilmStills.net / Globallookpress.com

Американская актриса Кейт Хадсон рассказала, как проходили съемки сцен поцелуя с ее коллегой по фильмам «Как отделаться от парня за 10 дней» и «Золото дураков» Мэттью Макконахи. Ее слова передает Independent.

Артистка призналась, что снимать романтическую сцену с Макконахи было «не так уж и прикольно». «Каждый раз, когда я целовала Макконахи, что-то происходило. То [текли] сопли, то [дул] ветер», — вспомнила Хадсон. «Плавать и целоваться в океане не всегда приятно. Это бывает отвратительно. Мы словно топчемся по воде, пытаясь оставаться при этом на плаву», — уточнила актриса.

В 2020 году Макконахи также высказывался о сцене поцелуя с Хадсон в фильме «Золото дураков». «Сцена такая — ты находишься посреди океана, затем ты уходишь под воду, а затем выныриваешь, хватая ртом воздух. Ты рад, что ты выжил. Затем вы смотрите друг на друга, подплываете друг к другу и обнимаетесь. Вокруг — много соленой воды, соплей и всего остального, а потом вы делаете это [целуетесь] и думаете: "Так, я думаю, все получилось. Но достаточно ли хорошо?" И они [члены съемочной группы] такие: "Нет, давайте сделаем еще один дубль"».

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Дениза Мацаева
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