В США описали сценарий западной интервенции на Украине

The Hill: США и их союзники могут принять решение об интервенции на Украине

США и их союзники могут принять решение о прямом вмешательстве в конфликт на Украине, воспользовавшись положениями договора НАТО о коллективной обороне. Сценарий подобного развития событий описал обозреватель американского издания The Hill Сет Кропси.

По мнению автора статьи, поводом к интервенции может стать, например, нанесение Россией ударов вблизи польско-украинской границы для срыва поставок западных вооружений, в результате чего пострадает Польша. Публицист также допустил, что Россия может атаковать суда, нарушающие условия зерновой сделки, или даже спровоцировать разрушение Запорожской АЭС — впрочем, такой сценарий он сам назвал маловероятным. Если в результате подобных событий пострадает одна из стран НАТО, то альянс сможет прибегнуть к положениям пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.

Прямое столкновение с Западом может подтолкнуть Россию к применению ядерного оружия, чтобы уравнять шансы, поэтому альянсу необходимо крайне внимательно подойти к военно-политическому планированию подобного вмешательства, отмечает Кропси. В частности, в случае вступления в конфликт НАТО должна будет ограничить боевые действия только территорией Украины. «Он [альянс] не должен атаковать Калининград или базы России в Индо-Тихоокеанском регионе, а также не должен нападать на белорусскую территорию, если только из Белоруссии не будут выпущены ракеты по силам или территории НАТО», — пишет колумнист. По его словам, такой сдержанный подход должен показать Москве, что альянс не заинтересован в территориальной экспансии.

Кроме того, НАТО должна будет отдать приоритет вспомогательным силам, а не передовым подразделениям. Альянс может ограничить свое участие в боевых действиях тем, что предоставит Украине все необходимое для нанесения ударов по российским командным пунктам, включая средства радиоэлектронной борьбы для подавления российской системы ПВО, а также укрепить противоракетную систему украинских городов. Одновременно военные корабли и подлодки НАТО могут продемонстрировать свою возможность нанести удары по российским силам за пределами Украины, но воздерживаться от прямых боестолкновений.

По его словам, вмешательство НАТО поставит Россию перед выбором: согласиться на мирное урегулирование под эгидой альянса или же пойти по пути эскалации, но потерпеть поражение. Кропси отмечает, что участие НАТО в переговорном процессе даже будет выгодно России: украинская сторона настаивает на возврате к границам до 2014 года, тогда как Запад может проявить большую гибкость. «Запад, умело разыгрывающий свои карты, может управлять эскалацией и выйти победителем без крупного обмена ядерными ударами», — заключает автор.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Запад платит высокую цену за поддержку Украины в нынешнем конфликте. По его словам, многие семьи в Европе столкнулись с ростом счетов за продукты питания и электроэнергию. При этом генсек НАТО заявил о необходимости оказывать дальнейшую помощь Украине и даже увеличить ее.