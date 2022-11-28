В Британии назвали условие для прекращения помощи Киеву со стороны Запада

Историк Файджес: Запад может перестать помогать Киеву в случае победы Трампа на выборах

Британский историк Орландо Файджес в интервью изданию Welt допустил, что Запад перестать помогать Киеву в случае победы Дональда Трампа на выборах в США в 2024 году.

«Боюсь, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединенных Штатах», — предположил ученый.

По его словам британского специалиста, для Украины будет плохо, если победит Трамп. Он также обратил внимание, что ситуация на Украине зависит от готовности Запада «идти до конца».

Ранее политолог Роберт Фарли заявил, что возвращение Трампа на пост президента США способно изменить курс Вашингтона по поддержке Украины. По его словам, экс-лидер страны остается весомой силой в американской политике. Его дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным, равно как и многими другими мировыми лидерами, способны поставить под вопрос политику взаимодействия НАТО с Украиной, а также статус любых переговоров между Киевом и Москвой.

В середине ноября Трамп официально заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. «Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США», — сказал Трамп, выступая из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде.