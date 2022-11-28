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06:22, 28 ноября 2022Интернет и СМИ

Хакеры Killnet взломали самую большую наркоплощадку в России в даркнете

Военкоры «РВ»: хакеры Killnet взломали самую большую наркоплощадку в России в даркнете

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российская хакерская группировка Killnet взломала самую большую наркоплощадку в России в даркнете. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации канала, в доступе хакеров оказались данные наркоторговцев, их клиентов и мест хранения запрещенных веществ. Killnet уже объявила аукцион по продаже базы данных. Вырученные деньги они намерены направить на помощь детям Донбасса.

Ранее российские хакеры из объединения XakNet Team взломали украинское Министерство финансов. В результате атаки хакерам удалось получить доступ более чем к миллиону документов. После тщательного исследования архива они будут выложены в публичный доступ.

Оружие России
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Марина Совина
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