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09:45, 28 ноября 2022Мир

Европу призвали пересмотреть отношение к сфере космоса из-за боев на Украине

Politico: ЕС стоит пересмотреть подход к аэрокосмической промышленности из-за Украины

Фото: Amir Cohen / Reuters

Боевые действия на Украине — яркое напоминание о том, насколько важны безопасные спутниковые ретрансляторы. Растущая напряженность в отношениях между странами Евросоюза и США с Китаем возвращают космическую политику на первое место в повестке международной безопасности, пишет колумнист Politico доктор Ксавье Бертран — вице-президент компании SES.

У Европы тоже есть возможности для развития аэрокосмической промышленности, уверен автор. «Наши учреждения, страны-члены ЕС, агентства и компании должны поднять игру, чтобы сохранить свое положение», — добавил он.

Бертран также призвал Европу пересмотреть отношение к космической сфере, чтобы ускорить ее развитие. По его мнению, к этому обязывает как ситуация на Украине, так и конкуренция с Китаем.

24 ноября сообщалось, что правительства Франции, Германии и Италии подписали соглашение о «будущем эксплуатации ракет в Европе», в рамках которого планируется заняться совместной разработкой носителей космического назначения.

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Виктория Кондратьева
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