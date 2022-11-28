В российском городе после падения крана погиб крановщик

В городе Козьмодемьянск после падения крана погиб крановщик

В городе Козьмодемьянск республики Марий Эл на строительной площадке при возведении многоквартирного дома обрушился башенный кран. В результате аварии погиб мужчина, находившийся внутри конструкции. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.

Инцидент в российском городе произошел днем в понедельник, 28 ноября, в третьем микрорайоне Козьмодемьянска. Башенный кран обрушился на детскую площадку, однако других пострадавших нет.

В сообществе «ВКонтакте» «Козьмодемьянск Новости города» добавили, что для того, чтобы выяснить обстоятельства гибели крановщика, в данный момент на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, Ростехнадзора и прокуратуры. Кроме того, в аварийно-спасательных работах участвовали специалисты МЧС.

В июне стало известно о том, что в Пензе обрушился башенный кран на стройплощадке. Конструкция упала на будку сторожа и убила мужчину.