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18:15, 28 ноября 2022Среда обитания

В российском городе после падения крана погиб крановщик

В городе Козьмодемьянск после падения крана погиб крановщик

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Республике Марий Эл

В городе Козьмодемьянск республики Марий Эл на строительной площадке при возведении многоквартирного дома обрушился башенный кран. В результате аварии погиб мужчина, находившийся внутри конструкции. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.

Инцидент в российском городе произошел днем в понедельник, 28 ноября, в третьем микрорайоне Козьмодемьянска. Башенный кран обрушился на детскую площадку, однако других пострадавших нет.

В сообществе «ВКонтакте» «Козьмодемьянск Новости города» добавили, что для того, чтобы выяснить обстоятельства гибели крановщика, в данный момент на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, Ростехнадзора и прокуратуры. Кроме того, в аварийно-спасательных работах участвовали специалисты МЧС.

В июне стало известно о том, что в Пензе обрушился башенный кран на стройплощадке. Конструкция упала на будку сторожа и убила мужчину.

Полина Кислицына
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