Упавший строительный кран убил сторожа в российском городе и попал на видео

В Пензе башенный кран упал во время грозы и убил сторожа на стройплощадке

В Пензе обрушился башенный кран на стройплощадке. Конструкция упала на будку сторожа и убила мужчину. Инцидент попал на видео, которое опубликовали на канале Umarts в Rutube.

Происшествие случилось на улице 65-летия Победы. На ролике видно, как строительный кран падает во время сильного дождя с грозой. Источники РИА Новости в экстренных службах российского города подтвердили, что мужчина 1949 года рождения не выжил в результате аварии.

Ранее в июне несчастный случай произошел в Омске — там погиб монтажник, который упал с десятого этажа строящегося здания при выполнении работ. Сотрудники правоохранительных органов пытаются определить обстоятельства и причины произошедшего, а также оценить соблюдение ответственными лицами требований охраны труда и техники безопасности.

В мае двое рабочих из Екатеринбурга умерли после падения с 32-го этажа строящегося здания. Мужчины выпали из фасадной люльки и скончались на месте. Очевидцы происшествия отметили, что причиной инцидента стал оборвавшийся в результате перегруза трос конструкции.