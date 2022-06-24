Монтажник из российского города упал с десятого этажа и умер

Монтажник из Омска умер при падении с десятого этажа во время работы

Житель российского города умер в результате несчастного случая. Монтажник из Омска погиб при падении с десятого этажа строящегося здания во время работы, сообщает «Интерфакт» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Инцидент произошел 24 июля около 16 часов на улице Пригородная. На данный момент прокуратура проводит проверку — сотрудники правоохранительных органов пытаются определить обстоятельства и причины произошедшего, а также оценить соблюдение ответственными лицами требований охраны труда и техники безопасности.

В мае при выполнении обязанностей погиб строитель из Москвы. Житель столицы переходил шахту лифта по строительным лесам и сорвался с высоты седьмого этажа. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, однако он скончался на пути в больницу.

Ранее в мае двое рабочих из Екатеринбурга умерли после падения с высоты 32-го этажа строящегося здания. Мужчины выпали из фасадной люльки и скончались на месте. Очевидцы происшествия отметили, что причиной инцидента стал оборвавшийся в результате перегруза трос конструкции.