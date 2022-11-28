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14:13, 28 ноября 2022Россия

Российские войска отразили атаку тактических групп ВСУ в направлении ЛНР

Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ в направлении ЛНР на купянском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска отразили попытку атаки двух ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что противник попытался нанести удар по российским позициям в направлении села Куземовка в Луганской народной республике. В результате огневого поражения бойцы ВСУ были отброшены на исходное положение в районе селе Берестовое в Харьковской области.

По словам Конашенкова, в ходе боя были уничтожены более 50 украинских военных, а также танк, два бронетранспортера и пикап ВСУ.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине, российские войска уничтожили 7395 единиц военной автомобильной спецтехники, 3624 орудия полевой артиллерии и миномета, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6866 бронемашин, 390 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 2572 беспилотника, 333 самолета и 177 вертолетов ВСУ.

Ранее появились кадры с работой российских ЗРК «Бук-М3» в зоне спецоперации. На записи видно запуск ракет одним из комплексов. По словам военнослужащего Вооруженных сил России, за последний месяц было уничтожено около 40 целей.

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Константин Лысяков
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