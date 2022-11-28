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09:12, 28 ноября 2022Россия

Минобороны показало работу ЗРК «Бук» в зоне СВО

Минобороны России показало работу ЗРК «Бук-М3» в зоне проведения спецоперации

Министерство обороны России показало на видео работу расчетов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры в понедельник, 28 ноября, публикует Telegram-канал «Звезда».

«В ходе СВО выполняли задачи по уничтожению воздушный целей. За последний месяц было сбито порядка сорока целей. Таких как: беспилотные летательные аппараты, баллистическая цель "Точка-У" и ракетная система залпового огня HIMARS», — рассказал командир батареи ЗРК с позывным Пианист.

25 ноября Минобороны показало кадры, на которых как российские многоцелевые истребители Су-35С уничтожили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения СВО.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Евгения Куликова
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