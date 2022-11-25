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17:14, 25 ноября 2022Россия

Уничтожение самолета ВСУ российскими истребителями показали на видео

Минобороны показало на видео уничтожение самолета ВСУ российскими истребителями Су-35С

Министерство обороны показало на видео, как российские многоцелевые истребители Су-35С уничтожили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующие кадры оборонное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале в пятницу, 25 ноября.

Там уточнили, что экипажи истребителей патрулируют воздушное пространство ежедневно в круглосуточном режиме.

«Задача — прикрыть действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — говорится в заявлении Минобороны.

Во время одного из таких вылетов был обнаружен и уничтожен самолет противника.

Ранее в ноябре оборонное ведомство публиковало кадры боевого вылета многоцелевых истребителей Су-35С с подвешенными ракетами различного класса.

Евгения Куликова
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