Девушка с покрытым акне лицом изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа

Блогерша Алиша Сичич с акне на лице показала внешность после нанесения макияжа

Блогерша с никнеймом alishasecic с покрытым акне лицом показала внешность до и после нанесения макияжа. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В начале видео Алиша Сичич (Alisha Secic), чей блог насчитывает 36,6 тысячи подписчиков, предстала перед камерой без косметики. На размещенных кадрах видно, что на ее лице присутствуют высыпания и красные пятна. Затем девушка продемонстрировала свое преображение, которое состояло из нескольких этапов.

В первую очередь она оформила брови, нанесла на глаза желто-розовые тени и сделала графичные стрелки черной подводкой. После этого Сичич замаскировала прыщи с помощью консилера и нанесла на лицо тональный крем. В конце ролика она накрасила губы блеском светло-коричневого цвета.

Зрители восхитились внешним видом юзерши. «Талант. Ты невероятная девушка», — написал один их подписчиков.

Ранее в ноябре бьюти-блогерша Хлоя с никнеймом chloewaterz снялась после нанесения макияжа и удивила подписчиков. В начале видеоролика девушка показала свою естественную внешность. На размещенных кадрах видно, что у нее на лбу и под глазами морщины. «Это разные люди. Должно быть, это ее мама», — подписала публикацию ее подписчица.