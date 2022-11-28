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16:03, 28 ноября 2022Россия

В ДНР сообщили о боях в центре Марьинки

Глава ДНР Пушилин заявил о боях в центре Марьинки

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В Марьинке Донецкой народной республики (ДНР) бои уже идут в центре города. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

Он также заявил об успехах в наступлении в окрестностях Артемовска (Бахмута), по его словам, ситуация близка к окружению города. На угледарском направлении, отчитался Пушилин, украинская армия предприняла попытку контратаки, но понесла большие потери.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России продвинулись в центральных районах Марьинки. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают ожесточенное сопротивление, однако несут потери и отходят с подготовленных рубежей обороны. Ведутся упорные бои в городской застройке.

Он также допустил, что российской армии есть шансы выбить противника из Марьинки полностью.

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Варвара Кошечкина
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