В Минобороны заявили о поражении групп ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны сообщили о поражении групп ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие поразили две ротные тактические группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества ЛНР. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«Огнем российской артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся для наступления в направлении населенного пункта Червоная Диброва», — заявили в российском военном ведомстве.

В результате атаки российских военных украинские подразделения были рассеяны. Потери ВСУ составили более 30 человек, два бронеавтомобиля и три пикапа.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 177 вертолетов, 2572 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6866 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7395 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее стало известно, что российские войска отразили атаку двух ротных тактических групп ВСУ на купянском направлении. В результате были уничтожены более 50 украинских военных, а также танк, два бронетранспортера и пикап ВСУ.