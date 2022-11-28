В России разработали рекомендацию по сокращению парковок

«Ъ»: Минтранс разработал рекомендацию по сокращению числа парковок для регионов России

Министерство транспорта России разработало для регионов рекомендации по организации парковок, которые, в частности, подразумевают сокращение числа парковочных мест на ряде территорий. На опубликованный министерством документ обратил внимание «Коммерсантъ».

Минтранс впервые разработал для муниципалитетов профильные рекомендации —в них определяется необходимое число «парковок на территории муниципальных образований с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта».

Ведомство рекомендовало местным властям удовлетворять спрос населения на длительную парковку, в том числе за счет внеуличных парковок. автостоянок и гаражей. При этом число мест на улично-дорожной сети и на внутриквартальных территориях нужно сократить, следует из документа, разработанного в рамках поручения президента России Владимира Путина.

Помимо этого, властям российских регионов предлагается рассматривать парковку вдоль улиц как временную меру для тех случаев, когда это позволяет пропускная способность магистралей. Также рекомендуется вводить плату за парковку, когда транспортные средства заняли более 85 процентов имеющихся в наличии мест. Это не касается территорий близ поликлиник, больниц и других социальных учреждений.

В Минтрансе предложили властям создать «мотивацию» для автовладельцев, чтобы те оставляли малины на перехватывающих парковках и пересаживались на общественный транспорт. Предполагается, что такой тип паркинга будет размещен в местах с самым интенсивным пассажиропотоком — из пригорода в город и из периферийных районов в центр.

Для объектов с разным «функциональным назначением» предлагается использовать одну общую зону для парковки, где утром ею будут пользоваться одни водители (например, работники административного здания), вечером — другие (например, сотрудники театра).

Регионы уже начали работать над выполнением рекомендаций Минтранса. В частности, это касается Подмосковья, Липецка, Курской и Тамбовской областей, а также Крыма и Ростовской области.

7 октября правительство России утвердило изменения в правилах дорожного движения — в них появилась два дорожных знака и особая разметка. Первый новый указатель означает зарядку для электромобилей, а второй — информирует о запрете движения автобусов. Новая разметка, в свою очередь, подразумевает разделение зон платной и бесплатной парковки на российских дорогах. Первая будет обозначаться синей разметкой, вторая — белой.