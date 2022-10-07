В России появились два дорожных знака и новая разметка

Правительство России изменило ПДД и добавило в них два новых знака и особую разметку

Правительство России утвердило изменения в правила дорожного движения (ПДД) — в них появились два дорожных знака и особая разметка. Документ опубликован на сайте кабмина.

«Один из них (знаков — примечание Ленты.ру) обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов. Его появление — результат практики ограничения движения автобусов в городах — организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом данный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов», — говорится на сайте правительства.

Помимо этого, в ПДД визуально изменили два знака. На знаке платной парковки добавили графическое изображение монет. На знаке парковки для людей с ограниченными возможностями — изображение инвалида-колясочника.

На российских дорогах также появится визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Первая будет обозначаться синей разметкой, вторая — белой. Это поможет водителям быстрее ориентироваться при парковке автомобиля, следует из сообщения правительства.

До утверждения изменений министерство транспорта и министерство внутренних дел России предлагали ввести в оборот знак для обозначения мест зарядки электромобилей и выделить дорожную разметку диагональных пешеходных переходов.

1 марта 2021 года в в России появился дорожный знак «Фотовидеофиксация». За пределами населенных пунктов эти знаки устанавливают за 150-300 метров до начала зоны контроля нарушений, в населенных пунктах — только на въезде.