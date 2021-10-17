В России предложили ввести два новых дорожных знака и пешеходную разметку

Министерство транспорта и министерство внутренних дел России предложили ввести в оборот два новых дорожных знака, об этом говорится в постановлении правительства, пишет РИА Новости.

В ведомствах считают, что нужно разработать знаки для обозначения мест зарядки электромобилей. В связи с этим вводится новый знак дополнительной информации (табличка) 8.26 «Зарядка электромобилей». Специалисты призвали принять знак 3.34 «Движение автобусов запрещено», исходя из практики ограничения движения общественного транспорта на территориях городов-организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 года. Правило не будет касаться маршрутных транспортных средств и школьных автобусов.

Кроме того, авторы идеи хотят выделить дорожную разметку диагональных пешеходных переходов. Эксперты считают, что необходимо разрешить совмещать дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» с табличками «Вид транспортного средства» и «Время действия». «Скорректированы действия дорожных знаков: 3.27 "Остановка запрещена" — добавлена возможность уменьшения зоны действия при помощи установки знаков 5.29 и 6.4, 3.29 "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца", 3.30 "Стоянка запрещена по четным числам месяца"», — отметили специалисты. Так, интервал сдвинули на три часа: вместо 19:00-21:00 на 21:00-24:00.

С 1 марта в России появился дорожный знак «Фотовидеофиксация». За пределами населенных пунктов эти знаки устанавливают за 150-300 метров до начала зоны контроля нарушений, в населенных пунктах — только на въезде.